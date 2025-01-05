Bir ilde daha gıda skandalı... Halkın sağlığıyla oynayacaktı, satamadan jandarmaya yakalandı!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 12:58

Güncelleme: 05.01.2025 - 12:59

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent merkezinde bir şahsın içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreterek toplu ve perakende bir şekilde satışa sunduğu yönünde bilgi aldı.

TAM 590 LİTRE...

Ardından şahsı takibe alan ekipler şüphelinin kullandığı kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada 590 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası şahsın gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.