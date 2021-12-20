Birden yağmaya başladı, görenler şaşırıp kaldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gökyüzünden dolu şeklinde yağan dışı buz kütlesi içi koyu renkli saydam dolu şaşırttı.
Kadirli'nin Cığcık köyünde dışı buz kütlesi içi koyu renkli saydam dolu yağdı. Görenleri şaşırtan ve nazar boncuğu şeklinde yağan dolu yağmurun ardından yağmaya başladı.
Bu duruma çok şaşırdıklarını belirten Cığcık köyünde yaşayan Ali Akgöllü, "Kadirli Cığcık köyünde öğleye doğru yağmur yağıyordu yağmurdan sonra bir ara dolu şeklinde cisimler düşmeye başladı. Dışarı çıkıp baktığımızda elastik nazar boncuğuna benzer cisimle karşılaştık ama çok yoğundu bunlar erimiyorlardı da bayağı bir şaşırdık buna" dedi.
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