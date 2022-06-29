Bodrum cazibesini kaybetmiyor

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:29

Başkan Aras, son iki yıldır gelmeyen cruise gemilerinde sayının bu yıl 160’a ulaşacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Bu gemilerin 206 bin turist getirmesi bekleniyor. Aynı zamanda Yunan adalarından feribot seferlerimiz de başladı. Direkt uçuşlar artıyor ve hava yoluna ciddi talep var. Oradan da 350 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Yani deniz ve hava yoluyla gelen turist sayısı 2019’u geçecek. O yıl toplam 1.3 milyon turist gelmişti. Bu sene 1.5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayacağımızı düşünüyoruz.”

12 AY TURİZM

Ahmet Aras, şu anda Bodrum’a 35 ülkeden direkt uçuş bulunduğunu kaydederek uçuşlara çok ciddi bir talep bulunduğunu; yaz sonuna kadar Arnavutluk, Kuveyt, Katar, Dubai ve Rusya’dan yeni direkt uçuşların başlayacağını anlattı. Aras, kentte turizmi 12 aya yaymak için yaptıkları çalışmalardan bahsederek turizmi çeşitlendirmek adına gastronomi, doğa, kış ve spor turizmi gibi alanlarda yapılan çalışmalara değindi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Malta’da düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Aras, şunları kaydetti: “Pansiyonculukla başlayan turizm yolculuğunda büyük kitlelere hizmet ederek devam eden Bodrum, şimdi de dünyaca ünlü markaların buluştuğu bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünyaca ünlü otel ve restoran zincirleri kente girmek için kıyasıya rekabet halinde. Mega ve süper yatlara hizmet veren markalar ile önemli konut markaları da Bodrum’da yatırım için fırsat kolluyorlar. Çünkü Bodrum tarihiyle olduğu kadar eğlence sektörü, gastronomisi ve dillere destan mavi yolculuğuyla, yelken sporları ile kültür ve sanatın başkenti olma yolunda ilerlemesiyle adından söz ettiriyor.” Akdeniz’i kalkındıran isimlere teşekkür plaketleri sunulan gecede Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da turizm alanında yürüttüğü çalışmalar ve bu çalışmalar sonucu Bodrum’un Akdeniz’de öncü bir destinasyon olması nedeniyle Malta Cumhurbaşkanı Dr. George Vella tarafından başarı ödülüne layık görüldü.