Bodrum'da kanlı buluşma: Günay kurtarılamadı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sosyal medya üzerinden tartışan iki grup, buluşup kavga etti. Kavgada bıçakla yaralanan 21 yaşındaki Günay Durmaz yaşamını yitirdi, Veysel K. yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.
Sosyal medya üzerinden tartışan iki grup, küfürleşmeye başladı. Bir süre sonra, gece saat 02.00 sularında Akyarlar Fener Burnu mevkiinde buluşan gençler tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Feryat B. isimli şahıs, 21 yaşındaki Günay Durmaz’ı karın boşluğundan ve 18 yaşındaki Veysel K.’yı da karnından bıçakladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, saldırgan Feryat B., C.F. ve Y.K. adlı 3 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde 1 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Günay Durmaz, yaşamını yitirdi.
Diğer yaralı Veysel K.’nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Savcı incelemesinin ardından Günay Durmaz’ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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