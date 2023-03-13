Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İHA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 09:55
Abone Ol google-news

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. 

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi. 

Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferlerinin durumu gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi. 

 


Çanakkale Boğazı çanakkale Bozcaada feribot seferleri Feribot

İlgili Haberler

Arabalı feribotta yangın: Yolcular dumandan etkilendi, araçlar zarar gördü

Arabalı feribotta yangın: Yolcular dumandan etkilendi, araçlar zarar gördü
İzmir’de feribota zam geldi

İzmir’de feribota zam geldi
Eşini feribottan denize attı

Eşini feribottan denize attı

En Çok Okunan Haberler