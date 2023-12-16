Burdur'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 19:55
Burdur'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Hasan Ilgın idaresindeki 15 DG 970 plakalı otomobil, Çeltikçi Beli'nde bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, eşi Ümmühan ve oğlu Mehmet Ilgın, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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