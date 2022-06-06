Bursa'da 24 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
Bursa'da park halindeki otomobilde 24 yaşındaki Furkan Gültekin, başından vurulmuş halde bulundu. Gültekin’in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Bursa’da yol kenarındaki bir tesiste park halindeki otomobilde, Furkan Gültekin’in başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu.
Olay, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Misi Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa-Orhaneli Yolu üzerinde bulunan bir tesiste, park halindeki 16 ADK 533 plakalı otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Furkan Gültekin olduğu belirlenen kişinin başından tabancayla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yanında tabanca da bulunan Furkan Gültekin’in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
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