Bursa'da acı olay: Anne ve 13 yaşındaki çocuğu peş peşe 4. kattan atladı!

Bursa’da 14 yaşındaki çocuk ve annesi, oturdukları apartmanın balkonundan arka arkaya atlayarak intihar etti. Olayla ilgili savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 17:52
Bursa'da acı olay: Anne ve 13 yaşındaki çocuğu peş peşe 4. kattan atladı!
Abone Ol google-news

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi merkez Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan S.M. (43), 3 çocuğundan biri olan N.N.M. (14) iddiaya göre bir süredir psikolojik tedaviye görüyordu.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Anne, öğle saatlerinde evde kahvaltı hazırlayıp, kızı N.N.M.'yi çağırmak için dubleks evin üst katına çıktı. O sırada balkonda bulunan N.N.M., kendisini aniden balkondan boşluğa bıraktı. Büyük bir korku ve panik yaşayan anne S.M., yerde hareketsiz yatan kızını görünce kendisini kaybetti.

S.M. de kızının arkasından aynı balkondan kendisini aşağı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 



Bursa intihar

İlgili Haberler

Önce eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı, sonra kendisi intihar etti

Önce eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı, sonra kendisi intihar etti
Evli olduğu kadını öldürüp intihar etti!

Evli olduğu kadını öldürüp intihar etti!
Pamukkale Üniversitesi'nde 'intihar' iddiası

Pamukkale Üniversitesi'nde 'intihar' iddiası

En Çok Okunan Haberler