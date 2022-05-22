Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da kaçak sigara sarım fabrikasına yapılan baskında 50 milyon adet sarılmış sigara, 6 ton 950 kilo tütün ve 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 13'ü yabancı uyruklu toplamda 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde kurulan imalathaneye baskın düzenlendi.
Operasyondan bir hafta önce merkez Osmangazi ilçesinde bir depoda 5 milyon 637 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Bu baskında 1 kişi tutuklandı. Sonrasında buradan yola çıkan ekipler yaptıkları baskın sonucu 13'ü yabancı uyruklu 15 kişiyi gözaltına aldı.
50 MİLYON ADET SARILMIŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada ise, 50 milyon
adet sarılmış sigara, 6 ton 950 kilo tütün, 2 bin 485 adet boş sigara rulosu,
795 kilo tutkal, 103 palet karton ve piyasa değeri 1 milyon dolar olan 7 adet
makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Yapılan baskın sonucu ele geçirilen
ürünlerin 100 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.
Ele geçirilen tütün ve makaronların yakılarak imha edileceği öğrenildi.
Öte yandan, ele geçirilen
miktarın tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron yakalaması
olduğu bildirildi.
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