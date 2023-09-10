Bursa'da feci kaza: Bariyerlere çarparak hayatını kaybetti

Bursa'da devrilen motosikletten fırlayıp bariyerlere çarpan sürücü Ahmet Karakaş hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 09:46
Bursa'da feci kaza: Bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında İzmir'den Ankara istikametine seyreden Ahmet Karakaş idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak savruldu.

Devrilen motosiklet 300 metre sürüklenirken araçtan fırlayan Karataş bariyerlere çarptı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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Bursa motosiklet bariyer kaza

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