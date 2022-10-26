Bursa'da TIR devrildi, tonlarca et yola saçıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen TIR'daki tonlarca karkas et kara yoluna saçıldı; sürücü Ümit Öğdun (59) yaralandı.

DHA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:19
Bursa'da TIR devrildi, tonlarca et yola saçıldı
Abone Ol google-news

Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde, 26 Ekim Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında; Bozüyük istikametinden İnegöl'e yönüne giden Ümit Öğdun yönetimindeki 16 AJK 731 plakalı et yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

TONLARCA KARKAS ET YOLA SAÇILDI

Sürücü Öğdun yaralanırken, dorsedeki tonlarca karkas et yola saçıldı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öğdun'un durumunun iyi olduğu bildirildi. Kara yoluna saçılan tonlarca et de ekiplerce temizlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Bursa et TIR

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler