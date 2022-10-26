Bursa'da TIR devrildi, tonlarca et yola saçıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen TIR'daki tonlarca karkas et kara yoluna saçıldı; sürücü Ümit Öğdun (59) yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde, 26 Ekim Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında; Bozüyük istikametinden İnegöl'e yönüne giden Ümit Öğdun yönetimindeki 16 AJK 731 plakalı et yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
TONLARCA KARKAS ET YOLA SAÇILDI
Sürücü Öğdun yaralanırken, dorsedeki tonlarca karkas et yola saçıldı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öğdun'un durumunun iyi olduğu bildirildi. Kara yoluna saçılan tonlarca et de ekiplerce temizlendi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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