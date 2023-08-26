Cadde ortasında bir kadını öldürüp, parkta intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Selami Şahin, cadde ortasında Yıldız Çınar isimli kadını tabancayla öldürüp, aynı ilçedeki bir parkta başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Yayınlanma: 26.08.2023 - 08:17
Cadde ortasında bir kadını öldürüp, parkta intihar etti
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Olay, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi, Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye motosikletle gelen Selami Şahin, henüz bilinmeyen bir nedenle Yıldız Çınar isimli kadına tabancayla ateş etti.

Mermilerden biri başına isabet eden ve yere yığılan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çınar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çınar’ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

PARKTA İNTİHAR ETTİ 

Yıldız Çınar’ı öldüren Selami Şahin ise olayı gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra aynı ilçede bulunan Meşelik Parkı’nda tabancayla başına ateş etti.

Ağır yaralanan Şahin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahin’in cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

 


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