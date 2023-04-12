‘Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülleri’ sahiplerini buldu: Felsefenin öncü ismine ödül
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından 2007’den bu yana her yıl verilen Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’nün bu yılki sahibi felsefeci, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İoanna Kuçuradi oldu.
Ödül töreni 10 Nisan Laiklik Günü’nde Prof. Dr. Türkan Saylan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Programın açılış konuşmasını ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel yaptı. Ardından günün önemine ilişkin ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sedat Durna söz aldı.
Belgesel gösterimi Programın devamında ise İoanna Kuçuradi’nin yapıtlarından alıntılara da yer verilen, yirminin üzerinde felsefecinin, sanatçının ve bilim insanının görüşlerinin yansıtıldığı “Başkaldırıdan Felsefeye: İoanna Kuçuradi” adlı belgesel gösterimi yapıldı. Kuçuradi, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı. Canlı bağlantı ile törene katılan Kuçuradi, ödül için teşekkürlerini iletti. Kuçuradi adına ödülü Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Oktay Yalın aldı. Yalın’a ödülü ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel takdim etti.
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