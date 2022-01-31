Çalıştığı marketi bastı: Baltayla saldırdığı kadın ağır yaralı
Aydın'da boşandığı eşinin baltalı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, şoförlük yapan İsmail D., yanına balta alarak, boşandığı İlke D.’nin (29) çalıştığı markete gitti.
İlke D.’nin kasiyer olarak çalıştığı marketi basan İsmail. D, eski eşine zarar vermek için baltayı defalarca salladı. Bu sırada kendisini korumaya çalışan İlke D.’nin el parmakları koptu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakalandı.
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