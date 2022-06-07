Çanakkale'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Çanakkale’de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

İHA
07 Haziran 2022 Salı, 19:18
Çanakkale'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencilerini taşıyan şehir içi minibüs ile kamyonetin çarpıştı. 8 üniversite öğrencisi hafif yaralandı.

Yaralı öğrenciler 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.


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