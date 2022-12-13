Çanakkale'de 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Sözbilir'den kritik uyarı: 6,7 büyüklüğüne varan...
İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin Karabiga fayında olduğunu belirterek, "Bu fay bir bütün olarak kırıldığında, 6.7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle fayın etki alanındaki Karabiga ve Çan ilçelerinde yapı stokunun deprem risk analizi açısından değerlendirilmesi gerekli" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.21'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin ardından açıklamada bulundu. Sözbilir, şöyle konuştu:
"Deprem sonrasında araştırma merkezimizin yaptığı çalışmaya göre, depremin sismik kaynağı, Bekirli ile Karabiga ilçesi arasında uzanan Karabiga fayı olarak değerlendirilmiştir. Karabiga fayı 23 kilometre uzunluğundadır. Türkiye diri fay haritasına göre, çizgisellik sınıfında değerlendiriliyor. Yani deprem üretme ihtimali düşük, fay olarak kabul ediliyor. Fakat meydana gelen bu deprem, Karabiga fayının daha aktif bir fay sınıfında değerlendirilmesi ayrıca ayrıntılı çalışılması gerektiğini gösteriyor. Karabiga fayının bölgesel ölçekteki yerine bakıldığında, Biga Yarımadası'nı kuzeyden sınırlayan bir fay olduğu gösteriyor.
"6.7 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN..."
Ayrıca Kuzey Anadolu Fayı'nın, Biga Yarımadası'na uzanan kollarından biri olduğu ortada. Bu fay bir bütün olarak kırıldığında, 6.7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle fayın etki alanındaki Karabiga ve Çan ilçelerinde yapı stokunun deprem risk analizi açısından değerlendirilmesi gerekli. Karabiga fayının jeolojik, jeofizik ve jeodezik açıdan incelenmesi, 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay haritasının güncellenmesi gerekmektedir."
İlgili Haberler
- Son Dakika: Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem... İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildi
- Çanakkale'de baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı
- 1915 Çanakkale Köprüsü'ne top mermisi figürleri yerleştirildi
- Doğalgaz boru serim işlemini tamamlayan gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
-
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan bakanlara talimat verdi
- Erdoğan'dan 'istismar' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'na 'operasyon' yanıtı
- Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Bilgin'den EYT açıklaması: 'Burada gizli bir şey yok'
- Tutuklamaya mahkeme duvarı
- İsmailağa'da skandallar bitmiyor
- 'EYT mi, o ne' deyip kıkırdadı
- Hükümet masaya bu rakamla oturacak!
- Vakıf ve dernek adı altında medrese!