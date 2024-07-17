Çanakkale'deki orman yangını 26 saatte kontrol altına alındı

Çanakkale'de, önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 26 saatte kontrol altına alındı. Yangında 100 hektar orman, 200 hektar tarım arazisi zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 13:47
Çanakkale'deki orman yangını 26 saatte kontrol altına alındı
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Bayramiç ilçesinde, Saraycık köyü Bayramiç Barajı yakınlarındaki ormanda 15 Temmuz saat 15.00’de yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan 31 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, havadan ise 4 helikopter, 4 uçak ve toplamda 200 personel müdahale etti. Yangın, dün saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 100 hektar orman ile 200 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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