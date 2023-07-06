Çankırı’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 08:08

Güncelleme: 06.07.2023 - 08:36

Kaza, Çerkeş ilçesi D100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralanırken, S.N.Ç. ise hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden S.N.Ç.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı.



