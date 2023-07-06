Çankırı’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesi D100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 08:08
Çankırı’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, Çerkeş ilçesi D100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralanırken, S.N.Ç. ise hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden S.N.Ç.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı.


Çankırı trafik kazası

İlgili Haberler

Ümraniye'de feci kaza: Otobüs bariyerlerde asılı kaldı

Ümraniye'de feci kaza: Otobüs bariyerlerde asılı kaldı
İzmir'de feci kaza: TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

İzmir'de feci kaza: TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü
Bursa'da acı olay... Kendi doğum gününe giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti

Bursa'da acı olay... Kendi doğum gününe giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler