Çankırı’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Çankırı’nın Çerkeş ilçesi D100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Çerkeş ilçesi D100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralanırken, S.N.Ç. ise hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden S.N.Ç.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memurların zam oranı açıklandı
- Michail Antonio kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu!
- NASA dünyanın sonu için tarih verdi
- MTV iki katına çıkarıldı!
- Refah paysız maaş zamları belli oldu!
- 'Bu kadar düşük açıklanmasının kanıtı...'
- Valilikten 'nargile' kararı
- Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı!
- Maaşlarda adaletsizlik