Caretta caretta yuvası, 'çamaşır askısı' oldu

Yayınlanma: 16.07.2023 - 10:45

Güncelleme: 16.07.2023 - 10:45

Nesli koruma altındaki deniz canlıları arasında yer alan caretta caretta türü deniz kaplumbağası, yumurtalarını bırakmak için Konyaaltı Sahili'ne ulaştı. Plajdaki dalış merkezi görevlileri, gece saatlerinde yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağasını fark etti.

İşletme çalışanları, yüzlerce tatilcinin denize girip, güneşlendiği alanda yumurtaların zarar görmemesi için yuvanın etrafına 6 tahta kazık çakıp, şeritle çevirerek koruma altına aldı.

Sahilde, yuvanın yer aldığı alanın çevresinde tatilcilerin denize girip, plaj şemsiyelerinin altında güneşlenmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı tatilcilerin de yuva çevresindeki kazıklara ıslak havlu, mayo ve şortunu asarak, çamaşır askısı gibi kullandığı gözlendi.

'GECE-GÜNDÜZ YUVAYI GÖZETLİYORUZ'

Dalış merkezi çalışanlarından Mehmet Kozan, "Gece saatlerinde kaplumbağanın sahile çıkıp, yumurtalarını bıraktığını gördük. Sabah plaj kalabalık olduğu için yuvanın zarar görmemesi amacıyla koruma altına aldık. Gece-gündüz yuvayı gözetliyoruz. Yavruların sağlıklı yuvadan çıkmasını bekliyoruz. Sahilde bazıları yuvadaki kazık ve şeritlere mayo, şort, havlu gibi ıslak çamaşırları kurutmak için asıyor. Sürekli uyarıda bulunuyoruz" dedi.