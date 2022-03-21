Çarşamba'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ahmet Ceylan (42), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada M.B. (38) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. M.B., jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA
21 Mart 2022 Pazartesi, 19:41
Çarşamba'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü
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Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi’nde bugün saat 15.30 sularında arazi kavgası meydana geldi.

Ahmet Ceylan ile M.B. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. belinden çıkardığı tabanca ile Ahmet Ceylan'a ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla mahalleye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Ahmet Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceylan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli M.B. de kısa süre içinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.



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