Çarşamba'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü

21 Mart 2022 Pazartesi, 19:41

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi’nde bugün saat 15.30 sularında arazi kavgası meydana geldi.

Ahmet Ceylan ile M.B. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. belinden çıkardığı tabanca ile Ahmet Ceylan'a ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla mahalleye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Ahmet Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceylan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli M.B. de kısa süre içinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.