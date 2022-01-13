Çatısı yanan komşusuna yardım ederken akıma kapılıp öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinin çatısı yanan komşusu Davut Uzun'a yardım etmek isterken elektrik akımına kapılan Cengiz Hezenci (39) hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Ballıbağ köyünde sabah saat 07.30’da Davut Uzun’a ait evin çatısında yangın çıktı. Çıkan yangın, ihbar üzerine köye giden Erbaa Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından evli ve 2 çocuk babası Cengiz Hezenci binanın çatısında yangından hasar gören tahta parçalarının temizlenmesi için komşusu Davut Uzun'a yardım etmek istedi.
Hezenci komşusuna yardım ettiği sırada çatıdaki elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Yaralanan Hezenci olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarikat yurdunda sistematik işkence
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- Valilikten 'canlı bomba' açıklaması
- Demirören'e ve Ziraat'e bir kötü haber daha
- Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilince...
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert yanıt
- Eski dostunun kapısını çaldı iddiası
- 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdiler
- AKP yine isyan ettirdi
- Gözler 15 Ocak'taydı: Emekli ve memura kötü haber