Çatışmaları 'kahkahalarla' kaydedilmişti: Yakalandılar...

Sokak ortasında kurusıkı tabancalarla birbirlerine ateş eden ve o anları sosyal medyadan paylaşan K.L. (22) ve M.K. (23), polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin tabancalarına da el konuldu.

DHA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 14:12
Çatışmaları 'kahkahalarla' kaydedilmişti: Yakalandılar...
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında kurusıkı tabancalarla birbirlerine ateş eden K.L. ve M.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Çatışma anlarını kahkahalar eşliğinde kaydeden kişi, sosyal medyadan paylaşmıştı.

O GÖRÜNTÜLER 'İHBAR' KABUL EDİLDİ

Olay, önceki gün İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında 2 kişi, kurusıkı tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada başka biri de kahkaha atarak, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden polis, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

TABANCALARA EL KONULDU

Ekipler, şüphelilerin K.L. ve M.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 'Genel güvenliği tehlikeye sokma’ ve ‘meskun mahalde tabancayla ateş etme’ suçlarından adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kurusıkı tabancalara ise el konuldu.


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