Cemal Enginyurt'tan Cumhur İttifakı için oy oranı tahmini

31 Mart 2022 Perşembe, 14:01

Seçim anketi çalışmalarında AKP'nin ve MHP’nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nda oyların hızla düştüğü görülüyor.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt TELE 1’de ekrana gelen “Mercek” programında Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki seçimlerde alacağı oy oranına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Seçim anketi çalışmalarında AKP'nin ve MHP’nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nda oyların hızla düştüğü görülürken, Cemal Enginyurt, seçim güvenliğinin tehdit altında olduğuna dikkat çekti.

AKP ve MHP’nin hazırladığı seçim kanunu düzenlemesine ilişkin de konuşan Cemal Enginyurt, AKP ve Cumhur İttifakı için seçim anketi sonuçlarında çıkan oy oranlarına yakın bir oran verdi.

"AKP 200 VEKİL ÇIKARAMAYACAK"

“Her kim seçim sistemi ile oynamışsa bedeli çok ağır ödemiştir” diyen Cemal Enginyurt, şöyle konuştu:

“AKP ne yaparsa yapsın, oynadığı bu seçim sistemiyle bedelini çok ağır ödeyecek ve göreceksiniz ki AKP 200 milletvekili bile çıkaramayacak. Bu kadar iddialı söylüyorum. 200 milletvekili çıkaramayacak. Seçim kurullarına bizzat AK Parti ilçe başkanlarını getirse de çıkaramayacak. Bunlar ne yaparsa yapsın öyle seçim sonucu çıkacak ki ortaya, nasıl ki İstanbul seçimlerinde 830 bin fark yedilerse bu seçim sonucunda Millet İttifakı yüzde 55 bunlar yüzde 30 alacaklar. Allah'ın izniyle ve inanarak söylüyorum.”