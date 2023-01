Çevre dostu Kadıköy park rekoru kırıyor

02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:55

Çevre dostu ilçe Kadıköy’ün toplam 417 bin 526 metrekarelik alanında yer alan yeşil alan ve parklarda bakım ve yenileme çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’ün parklarının her gün her saat yaşam alanları olduğunu belirterek, “Kadıköy’ün parkları gerçekten başka. Her gün binlerce komşumuz bu parklarda, aileleri ve can dostlarıyla kaliteli zaman geçirmenin keyfini yaşıyor. Bizim bütün bir anlayışımız, yaptığımız her işin odağına canlıyı koymak. İçine insan girmedikçe bina yapmanın, bütün canlıların içinde rahatça yaşayabileceği bir alan olmadıkça park yapmanın kimseye faydası yok. Kadıköy için, komşularımız için, patili ve kanatlı dostlarımız için daha iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Kadıköy’ün her metrekaresini yeşil yapmak için uğraşan bir ekibimiz var. Bütün olumsuz koşullara, imkânsızlıklara, arsa yokluğuna rağmen yeni parklar çıkarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediyenin 4 noktada hayata geçirdiği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2022 yarışmasında Şehir Planlaması kategorisinde jüri özel ödülünün sahibi olan Kadıköy Bostanları da ilçede 387 farklı hanenin, dönüşümlü olarak ücretsiz, sağlıklı ve temiz gıdaya erişimini sağlıyor.