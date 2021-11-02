CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: İktidar uluslararası fındık şirketine 667 milyon lira teşvik verdi

02 Kasım 2021 Salı, 20:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, TBMM Genel Kurulu’nda Ordu’nun sorunlarını anlattı.

Torun, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

Fındık üreticisi her yıl hayal kırıklığı ile karşı karşıya. 26,5 lira olarak açıkladığınız fındık, maalesef 23,5 liranın üzerinde satış görmedi. Dolar arttı ama fındık fiyatları yine artmadı. Üretici sezon başında bir hesap yaptı ama şu anda bütçesi açık verdi ve kara kara düşünüyor. ‘Bu kara kışı nasıl geçireceğim’ onun derdinde. Biz diyoruz ki bir destek paketi açıklayın. Üreticimiz bu kara kışta mağdur olmasın. İktidar 2020 yılında sadece bir uluslararası fındık şirketine 667 milyon lira teşvik verdi. Bunu bir yabancı firmaya verebiliyorsan benim üreticimin suçu ne? Üreticimi niye desteklemiyorsun? Nerde kaldı sizin yerliliğiniz, milliliğiniz? Fındık üreticisine bir destek paketi açıklamak zorundasınız.

"SİZ ORDU’YU GERİYE GÖTÜRÜYORSUNUZ"



Ordu’ya kazandırdığımız teleferik 4 aydır kapalı. Yıllık geliri 20 milyon lira olan ve Ordu turizmine çok önemli katkısı olan bu teleferiğin bakımını onarımını niye yaptırmıyorsunuz? Ve 4 ay daha yapılmayacağı söyleniyor. Siz Ordu’yu geriye götürüyorsunuz ve Ordu turizmini bitirmeye yeminlisiniz.

"ORDU’YU PARSEL PARSEL SATIYORLAR"

Bir de imar planı yapıyorsunuz. Parsel parsel satmaya alıştınız ya Ordu’yu da parsel parsel satmaya karar verdiniz. Durugöl’deki belediye ek hizmet binalarını ve arazilerini satışa çıkardınız. Ardından Ordu merkezde otopark olup durak olacak yeri ticaret alanına çevirdiniz ve satmaya karar verdiniz. 15 milyon lira harcayarak Botanik Park yaptınız, hastane yapılacak diye söktünüz. Şimdi orayı da plan tadilatı ile sosyal tesise çevirmeye çalışıyorsunuz. Yine Durugöl’de 110 bin vatandaşımızın imza toplayarak yapılaşmayı durdurduğu araziyi yine imara açıyorsunuz. Rantçısınız Türkiye’yi de Ordu’yu da parsel parsel satıyorsunuz.

ORMANLARIN YÜZDE 65’İ MADEN SAHASI İLAN EDİLDİ

Paris İklim Anlaşması'nı yüce Meclis’te onayladık. Ama şimdi Ordu ormanlarının yüzde 65’i maden arama sahası olarak ruhsatlandırıldı. Yetmedi şimdi İkizce ilçemizde yeni bir maden sahası için ihaleye çıkılıyor. Bu iktidar önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘iklim değişikliği’ ifadesini ekleyerek çevreci olamayacağını bilmelidir.

YOLLAR YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ

Yıllardır yol yapmakla övünen bu iktidar, Ordu’ya üvey evlat muamelesi yapıyor. Fatsa Çevre Yolu, Ünye-Akkuş-Niksar Yolu, Aybastı-Reşadiye Yolu, Ulubey-Gürgentepe-Gölköy Yolu, Ordu-Topçam-Mesudiye Yolu ve Kumru-Korgan Yolu yıllardır yılan hikâyesine döndü.

ORDU SAHİPSİZ DEĞİL

Bu iktidar Ordu’yu unutmuş, var olan sorunlara yenilerini eklemiştir. Ancak biliniz ki Ordu sahipsiz de değildir, bu yönetime de mahkûm değildir. Biz Ordu’nun tüm sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizle hazırız. İnşallah halkımızla birlikte Ordumuzu bu karanlığa teslim etmeyecek ve hep birlikte aydınlık günlerde buluşacağız.”