Adıgüzel'den Erdoğan'a 'fındık' uyarısı: Yere yapışır, bir daha kalkamazsınız

26 Eylül 2021 Pazar, 16:00

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, fındık üreticisinin yaşadığı mağduriyeti bir kez daha gündeme taşıyarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

"Yabancı kartelin hükümetin desteğiyle elde ettiği piyasa hakimiyetini kullanarak istediğinden fındık alıp, istediğinden almadığını" ifade eden Adıgüzel, "milli sanayiciye ve tüccara parmak sallayan bu kartele hükümetin sesini çıkartmadığını" belirtti.

Fındık harmanında yerden aldığı fındıkla randımanın ne olduğunu anlatan Adıgüzel, açıklamasında şunları söyledi:

“CHP milletvekilleri olarak halkın içinde üreticinin, öğrencinin yanında milletin sorunlarını an be an takip edip açıklamalarda bulunuyoruz. Sayın Erdoğan da bizi yalancılıkla suçluyor. Kendi bakanları sürekli yalan konuşuyor. Sağlık Bakanı Pandemi boyunca yalanı seriye bağladı. Tarım Bakanı, İçişleri Bakanı yalan konuşuyor ama o gelip bizi yalancılıkla suçluyor. Bakın işte fındık harmanı… Fındıkta çiftçi soyuluyor, bir bölge, bir ülke, bir millet soyuluyor. Gelin bakın bakalım, yalan mı konuşuyoruz.

Biz fındık fiyatı en az 35 TL olsun derken bugünleri görerek söyledik. Siz 27 TL taban fiyat verdiniz. Ama bu uluslararası kartel ve yerli işbirlikçileri 23 TL’ye fındığı alıp üreticiyi perişan ediyorlar. Ve siz buna müdahil olmuyorsunuz. Tarım Bakanı, Rekabet Kurumu bu işin içerisinde. Siz de bu işin içindesiniz. Ülke soyuluyor. Siz buna sesinizi çıkartmıyorsunuz. Sonra biz fındıkçı perişan dediğimizde yalan konuştuğumuzu iddia ediyorsunuz. Gelin üreticiyi dinleyin bakalım kim yalan konuşuyor. Fındık fiyatı açıklarken randımanı üstüne koyup açıklayan tarihteki ilk yönetici oldunuz."

"YERE YAPIŞIR, BİR DAHA KALKAMAZSINIZ"

Adıgüzel şöyle devam etti:

"Bakın fındıkta randıman nedir? Bakın bu kabuklu fındık. Kırdığımızda iç kısmı ne kadar ağırsa o kadar randıman vardır. Yani taban fiyata o kadar eklenir. Yani fındıktaki randımandaki fark zaten üreticinin hakkıdır. Yüzyıllardır böyle… Buradaki farkı üreticiye sanki bir bahşişmiş gibi ifade edip üretici karşısında gülünç duruma düştünüz. Üstelik 1 randıman 1 lira etmez. Anca 50 kuruş eder. Tarım bakanı ve danışmanları Cumhurbaşkanını fındıkçının karşısında gülünç duruma düşürmüştür."

Erdoğan ve hükümeti fındıkçıyı da fındığı da ezmektedir. 400.000 üretici ve 8 milyon insanın ekmek parasını yabancı bir kartele peşkeş çekmektedir. Şu anda fındık harmanındayız. Pazardan önceki kurutma safhası. Fındığın üstüne basarsanız, üzerinde yürürken dikkat etmek lazım. Sağlam adım atmazsanız sizi sırt üstü yere yapıştırır. Bir daha da kalkamazsınız benden söylemesi. Erdoğan, Karadeniz’den geldin Karadeniz’den gideceksin.”