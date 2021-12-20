CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Yükü hafifleteceğiz
CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin belediye başkanlarının Kayseri’de düzenlediği üç günlük çalıştayı Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Çalıştayın CHP’nin belediye başkanı bulunmayan Kayseri’de yapılmasının nedenini anlatan Torun, “Belediye başkanlarımızla 16 ilçeye gittik. Her yerde sevgiyle karşılandık. ‘Biz sizi tanımıyorduk, bizi ziyaret edin, yalnız bırakmayın. Biz sizi başkalarından dinliyorduk ama şimdi tanıdık’ gibi birçok söz dinledik. İnsanlar da başkanlarımızla kucaklaştı” dedi. Çalıştayda Kara Kış Fonu kapsamında yapılacak projelerin ele alındığını aktaran Torun, “Vatandaşlarımız bir ekonomik buhran içinde. Vatandaşımız evine ekmek götüremiyor, nefes alamıyor, zor durumda. Bizim öncelikli hedefimiz bu zor durumu azaltmak ve yaşanan krizi hafifletmek. Başkanlarımızın çabaları bu yönde olacak. Sosyal projelerini artıracaklar” bilgisini paylaştı. Başkanların ortak çalışmalar yapacağını da belirten Torun, “Mutlaka işbirliği içerisinde çalışmalar göreceğiz” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 TL olacağına ilişkin sözüne de değinen Torun, belediye başkanlarının bunu uygulayacaklarını söyledi.
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