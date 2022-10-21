CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulu'ndan 19 kişi istifa etti

Tekirdağ'da CHP İl Başkanlığı’nda geçen hafta 19 yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi sonrasında il yönetimi düştü.

DHA
21 Ekim 2022 Cuma, 15:15
CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulu'ndan 19 kişi istifa etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ İl Yönetim Kurulu’ndan 19 üye geçen hafta istifa etti. İstifalar sonrası il yönetimi düştü. 


CHP istifa

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