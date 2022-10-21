CHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulu'ndan 19 kişi istifa etti
Tekirdağ'da CHP İl Başkanlığı’nda geçen hafta 19 yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi sonrasında il yönetimi düştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ İl Yönetim Kurulu’ndan 19 üye geçen hafta istifa etti. İstifalar sonrası il yönetimi düştü.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- AKP'de artçı şok...
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!
- CHP'den neden ayrıldığını açıkladı