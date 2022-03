CHP'li Arık'tan Bakan Koca'ya sert tepki: 'Biraz vicdan olur insanda, utanma olur!'

04 Mart 2022 Cuma, 13:32

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP Grubu’nun hekimlerin yurt dışına gitmesinin nedenlerinin araştırılması istemiyle verdiği araştırma önergesi, önceki gün AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Araştırma önergesinin gerekçesi üzerine söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Bugün onların can güvenlikleri, mal güvenlikleri ve haysiyetleri tehdit altında. Can güvenlikleri tehdit altında, neredeyse her saat başı bir şiddet haberi alıyoruz. Peki, gece gündüz, aralıksız, fedakârca çalışan bu doktorlara niçin bu kadar şiddet uygulanıyor? Şiddetin nedeni hastayı müşteri, doktoru tüccar, hastaneleri de ticarethane gibi gören bu sağlık sisteminde Diyorsunuz ki: ‘Otuz altı saat çalış. Hadi ameliyata. Hadi polikliniğe. Poliklinikteki süren beş dakika, dışarıda bekleyen 100 hastayı da idare et ve hata yapma.’ Doktorlara hata yaptıran bu sistemin kendisi” dedi.

Arık, "Bir hâkim düşünün, önüne bir dosya koyun. ‘Bu dosyaya hüküm vermek için süren beş dakika, beş dakikada hüküm vereceksin. Eğer hatalı hüküm verirsen bundan adli ve idari olarak sorumlu tutulacaksın' diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Peki, hekime niye diyorsunuz? Yani nasıl ki bir hâkime verdiği karardan dolayı kolay dava açılamıyorsa hekime de öyle olmalı ve ihtisas mahkemeleri kurulmalı” dedi.

"‘BU DOKTORLARI CEZALANDIRIN’ DEDİ, İYİ Mİ?"



Sağlık Bakanlığı'nın 17-18 Şubat tarihinde yapılan iş bırakma eyleminin ardından eyleme katılanların cezalandırılması istemiyle 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıya tepki gösteren Arık, şöyle konuştu:

“Doktor efendi insanca yaşamak için, emeğinin karşılığını almak için, meslek onurunu korumak için 17-18 Şubat tarihlerinde meşru iş bırakma eylemini yaptı. Doktorların bu feryadını New York Times ‘Türkiye'de yoğun çalışma saatleri, azalan ücretler ve artan şiddet nedeniyle yıpranan doktorlar yurt dışına giderek iş arıyor’ diye haber yaptı, elin oğlu duydu ama maalesef ki benim Sağlık Bakanım duymadı. Üstüne üstelik de 81 ilin valiliğine genelge göndererek ‘Bu doktorları cezalandırın.’ dedi, iyi mi? Yani 14 Mart Tıp Bayramı'na on gün kalmış, doktorlara vereceğiniz müjde bu mu? Ayıptır be! Biraz vicdan olur insanda, biraz utanma olur. Zaten bu doktorlar cezasını çekiyor, bu doktorların en büyük cezası Fahrettin Koca gibi bir Sağlık Bakanı’na sahip olmaları... Anayasa'yı, en kutsal hak olan yaşam hakkını kim ihlal ediyor? Paramız yok diye ‘ameliyat yapmayın, zarar ediyoruz’ diyen Sağlık Bakanı mı yoksa demokratik haklarını arayan doktorlar mı? Bu genelgeler kurullara gönderildiğinde dolar 6 liraydı, şimdi dolar 14 lira ve sorun çok daha derin, çok daha acil.”