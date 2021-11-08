CHP'li Başarır'dan Erdoğan'a '750 milyon dolar' tepkisi

08 Kasım 2021 Pazartesi, 20:23

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında Lütfü Türkkan için " Geçmişi benzer çok edepsizliklerle dolu bu siyasetçi müsvettesi sadece bir kamu bankası olan Ziraat Bankası’na 36 milyon dolar borcu olan ve henüz borcu temizleyememiş olan bu kişi aynı zaman Kocaeli’de devlete ait arazileri işgal etmiş ve orada ciddi sıkıntılar yaşanmıştı" ifadelerini kullandı.

"UTANMIYOR MUSUN"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın "36 milyon dolar" açıklamasına tepki gösterdi. Başarır, Demirören’in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolar kredi borcunun ödenmediğini söyleyerek "Utanmıyor musun?" dedi.

Başarır'ın açıklaması şu şekilde:

"Eyyy Cumhurbaşkanı! Bir milletvekilinin ziraat bankasına olan 36 milyon dolar kredi borcunu ödememesinden rahatsız oluyorsun da; Demirören’in ziraat bankasına ödemediği 750 milyon dolar kredi borcundan utanmıyormusun!!!

(Ali Mahir Başarır’ın açıklaması, olduğu gibi aktarılmıştır. İmla hataları ve anlam bozuklukları kendisine aittir)