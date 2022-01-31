CHP'li Bulut esnafı ziyaret etti: 'Zifiri karanlıkta çalışıyoruz'
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ekonomik kriz ortamında esnafın sorunlarının her geçen gün ağırlaştığını kaydeden Bulut, “Fahiş zamlar sonrası elektrik faturaları esnafın belini büktü. Esnaf, BAĞ-KUR’unu bile ödeyemez hale geldi” dedi.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da esnafın sorunlarını dinledi. Bulut, ekonomik kriz ve pandemi ortamında esnafın sorunlarının giderek ağırlaştığını, “fahiş zamlar altında ezilen vatandaşın da alım gücünün kalmadığını” belirtti.
Ziyaret sırasında elektriğe gelen zamlarından şikayet eden bir esnaf, şunları anlattı:
“Geçtiğimiz ay 460 TL elektrik faturası ödemiştim. Bu ay 10 metrekare dükkana bin 100 TL elektrik faturası geldi. Üstelik zamsız fiyatı olduğunu söylediler. Ucuza elektrik kullandığımı söyleyerek, sözleşme bedeli de aldılar. BAĞ-KUR’umu bile ödeyemiyorum.”
"ZİFİRİ KARANLIKTA ÇALIŞIYORUZ"
Bulut’un, “Herhangi bir tedbir alıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan bir diğer esnaf da şunları aktardı:
“Tedbir almaya çalışıyoruz ama fazla da kısamıyoruz. Bu lamba iş olduğu sürece yanmak zorunda. Sabahları saat uygulamasında düzenleme olmadığı için 07.00’de zifiri karanlıkta mesaiye başlıyoruz. Doğal olarak aydınlatmayı kullanmak zorunda kalıyoruz. Elektrik giderleri personel giderleriyle yarışmaya başladı. Çok ciddi bir gider. Zaten ekonomik krizle mücadele ediyoruz, pandemi de işlerimizi düşürdü. Elektriğe gelen yüzde 127’lik zam bizi çok ciddi etkiledi.”
Bunun üzerine de Bulut, “Fahiş zamlar sonrası elektrik faturaları esnafın belini büktü. Esnaf, BAĞ-KUR’unu bile ödeyemez hale geldi” değerlendirmesini yaptı.
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