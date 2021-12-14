CHP’li Engin Altay'dan gazeteci hakkındaki sözlerine düzeltme

14 Aralık 2021 Salı, 09:16

TBMM’de 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Dün akşam Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeler devam ederken CHP’li Engin Altay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Katar ziyaretinde sorulan bir soruya tepki gösterdi.

Altay, ziyarette bir gazetecinin Çavuşoğlu’na “Para istemeye mi geldiniz?” şeklindeki sorusunu hatırlattı ve şunları söyledi:

" Ben senin yerinde olsam var ya o gazeteciye iki tokat atardım, şerefsizim atardım. Bu millet, eğer devlet o hâle geldiyse… 1960’ı hatırlamanız lazım, 1960’lı yıllarda bu millet ekonomik krizi çözmek için Sayın Bakan, parmağındaki alyansını, kolundaki bileziğini devletine vermiş bir millettir. Katar’da dilenme, bir sıkıntın varsa milletçe devletin yanında ve arkasında durmasını biliriz."

ALTAY'DAN DÜZELTME

TBMM tutanaklarına göre, Altay’ın bir gazeteciye yönelik şiddet kullanma tavsiyesi CHP sıralarından alkış aldı. Çavuşoğlu Altay’ın bu şekildeki ifadelerine herhangi bir yanıt vermedi.

Engin Altay, oturumun sonuna doğru yaklaşılırken bu ifadeleri düzelttiğini söyledi:

Ben, biraz önce, Sayın Bakan’a Katar'da “Para istemeye mi geldiniz?” diyen gazeteciye çok sert, okkalı cevap verirsiniz mealinde “2 tokat atardım” dedim, onu düzeltmemiz lazım. Çünkü şiddetin her türlüsüne, özellikle gazetecilere yönelik şiddete karşıyız, kayıtlara geçsin efendim.

KATAR’DA ÇAVUŞOĞLU’NA SORULAN SORU

Çavuşoğlu, bu ay başında Doha’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile bir araya gelen Çavuşoğlu’na düzenledikleri basın toplantısında Reuters muhabiri tarafından “Katar, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik kaosa nasıl katkıda bulunabilir? Acaba Katar’a, bir mali destek mi talep etmeye geldiniz?” şeklinde bir soru yöneltildi.

Muhabiri eleştiren Dışişleri Bakanı, “Çok karamsar bir tablo çizdiniz” dedi ve özetle şunları söyledi: