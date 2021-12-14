CHP’li Engin Altay'dan gazeteci hakkındaki sözlerine düzeltme
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na “Ben senin yerinde olsam var ya o gazeteciye iki tokat atardım, şerefsizim atardım” dedi. Altay daha sonra bu sözlerini düzelttiğini ifade etti.
TBMM’de 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Dün akşam Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeler devam ederken CHP’li Engin Altay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Katar ziyaretinde sorulan bir soruya tepki gösterdi.
Altay, ziyarette bir gazetecinin Çavuşoğlu’na “Para istemeye mi geldiniz?” şeklindeki sorusunu hatırlattı ve şunları söyledi:
" Ben senin yerinde olsam var ya o gazeteciye iki tokat atardım, şerefsizim atardım. Bu millet, eğer devlet o hâle geldiyse… 1960’ı hatırlamanız lazım, 1960’lı yıllarda bu millet ekonomik krizi çözmek için Sayın Bakan, parmağındaki alyansını, kolundaki bileziğini devletine vermiş bir millettir. Katar’da dilenme, bir sıkıntın varsa milletçe devletin yanında ve arkasında durmasını biliriz."
ALTAY'DAN DÜZELTME
TBMM tutanaklarına göre, Altay’ın bir gazeteciye yönelik şiddet kullanma tavsiyesi CHP sıralarından alkış aldı. Çavuşoğlu Altay’ın bu şekildeki ifadelerine herhangi bir yanıt vermedi.
Engin Altay, oturumun sonuna doğru yaklaşılırken bu ifadeleri düzelttiğini söyledi:
Ben, biraz önce, Sayın Bakan’a Katar'da “Para istemeye mi geldiniz?” diyen gazeteciye çok sert, okkalı cevap verirsiniz mealinde “2 tokat atardım” dedim, onu düzeltmemiz lazım. Çünkü şiddetin her türlüsüne, özellikle gazetecilere yönelik şiddete karşıyız, kayıtlara geçsin efendim.
KATAR’DA ÇAVUŞOĞLU’NA SORULAN SORU
Çavuşoğlu, bu ay başında Doha’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile bir araya gelen Çavuşoğlu’na düzenledikleri basın toplantısında Reuters muhabiri tarafından “Katar, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik kaosa nasıl katkıda bulunabilir? Acaba Katar’a, bir mali destek mi talep etmeye geldiniz?” şeklinde bir soru yöneltildi.
Muhabiri eleştiren Dışişleri Bakanı, “Çok karamsar bir tablo çizdiniz” dedi ve özetle şunları söyledi:
"Türkiye ekonomisi büyük ümitler veriyor, herkes için cazip hale geliyor. Birçok ülkenin Türkiye’ye yatırım yapmak istediğini sizler de görüyorsunuz. Sadece Merkez Bankası’na ya da borsaya para getirme değil, gerçek anlamda, doğrudan yatırımdan bahsediyorum. Biz bugün Katar’a spesifik olarak Türkiye’ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik. Zaten swap anlaşması da kendi aramızda var."
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