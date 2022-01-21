CHP'li Girgin: Menteşe, Köyceğiz ve Ula'da vatandaşın evine, arazisine el konuluyor

21 Ocak 2022 Cuma, 11:12

Konu hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yazılı soru önergesi de veren Girgin “Tapulama ve kadastro sonucu 1950 yılında tapu senetleri dağıtılan ve sonrasında yapılaşmasını tamamlayan vatandaşların ön izinlerinin Orman Bölge Müdürlüğü’nce şimdi geçersiz sayılarak vatandaşın evine, arazisine el konulması tapuya güven ilkesini zedelemiştir” dedi.

"KİME GÜVENECEĞİZ?"

Girgin açıklamasında şunları söyledi:

“Muğla il genelinde tapulaşma çalışmaları 1950 yıllarında büyük oranda yapılmış, şu an itibarıyla ilk tesis kadastro çalışmaları yüzde 99 oranında tamamlanmıştır. Yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucu devlet tarafından vatandaşlara tapu senetleri dağıtılmış, kimi parsellerde yapılaşma bile tamamlanmıştır. Ancak Orman Bölge Müdürlüğünden alınan ön izinler geçersiz sayılmış, geçmişte oluşan arsa vasıflı imar parselleri ve tapular orman tahdit sınırıyla orman alanı içinde bırakılmış ve bu parsellerde vatandaşların mülkiyet hakkı kısıtlanmıştır.

Vatandaşlarımız "Yıllardır tarım yaptığımız tarlalarımıza Orman el koyuyor, devletin verdiği tapuların hükmü yok, kime güveneceğiz?" diye soruyor. "Tapuyu veren devlet ama Orman Müdürlüğü devletin verdiği tapuyu tanımayıp atadan dededen kalan tapulu arazilerimize el koyuyor." diye feryat ediyor.

"KISITLAMA ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA AYKIRI"

Girgin, Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de mülkiyet hakkını koruyan kararları olduğunu belirterek Orman Bölge Müdürlüğü’nün vatandaşların mülkiyet haklarını kısıtlamasını ve hatta imarlı tapuların iptal edilmesi ile karşı karşıya kalınmasının Anayasanın 35’nci maddesine aykırı olduğunu belirtti.

Girgin yazılı önergede şu soruları sordu:

1- Devletin devamlılığı esas alınarak; Gülağzı, Bayır, Kafaca mahallesinde Muğla Valiliği ve Belediyeler tarafından yapılan imar planları içerisinde imar uygulaması tamamlanan imar parselleri ile diğer taşınmazların vatandaşlarımıza ait tapularının sınırları Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda dikkate alınmakta mıdır?

2- Bakanlığınızın, Orman kadastrosu ile Tapu Sicilinde kayıtlı taşınmazların uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik bir çalışması bulunmakta mıdır?

3- AİHM Kararları ışığında orman sınırları içerisinde kaldığı gerekçesi ile bedelsiz tapu iptal davaları açılmasının mülkiyet hakkını ihlal ettiği sorununu çözüme yönelik bir çalışması bulunmakta mıdır.?

4- Muğla’nın ilçelerinde vatandaşların mülkiyetlerinde yaşanan bu sorunu tespit çalışmanız var mıdır, Muğla’da kaç taşınmaz ve vatandaş bundan etkilenmiştir?

5- Vatandaşların kısıtlanan mülkiyet haklarını çözüme kavuşturacak hangi adımlar atılacaktır?