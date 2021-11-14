CHP'li Özel'den Soylu'ya: Verdiğin tüm hukuk dışı talimatların hesabını soracağız
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bize neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Sen birine hesap soracaksan şehit ailesine küfredenlere yüreğin yetiyorsa hesabını sor" açıklamasına sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çanakkale’nin Biga ilçesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreninde Kılıçdaroğlu'na ilişkin açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi.
CHP'li Özel sosyal medya hesabından Soylu'nun Soylu'nun, "Bize neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Sen birine hesap soracaksan şehit ailesine küfredenlere yüreğin yetiyorsa hesabını sor" açıklamalarına karşın "Senden; baskı ve tehditlerle ölüme sürüklediğin Silivri Emniyet Müdürü'nün Yurtdışına kaçmasına aracılık yaptığın tüm suçluların Suç örgütleriyle girdiğin tüm ilişkilerin, suçu teşvik etmek için bulunduğun makamda verdiğin tüm hukuk dışı talimatların hesabını soracağız!" paylaşımında bulundu.
Senden;— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 14, 2021
Baskı ve tehditlerle ölüme sürüklediğin Silivri Emniyet Müdürü'nün
Yurtdışına kaçmasına aracılık yaptığın tüm suçluların
Suç örgütleriyle girdiğin tüm ilişkilerin
Suçu teşvik etmek için bulunduğun makamda verdiğin tüm hukuk dışı talimatların
HESABINI SORACAĞIZ! https://t.co/g0sMYb2tSk
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