CHP'li Turan Aydoğan: Ailelerin yüzde 74’ü bebek maması ve bezi almakta zorlanıyor

16 Eylül 2021 Perşembe, 14:22

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan çocuk yoksulluğunun önüne geçilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.

Aydoğan, “Daha önce de bu konu ile ilgili bir kanun teklifi sunmuştum fakat AKP ve MHP oylarıyla reddedildi” dedi.



CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, derin yoksulluk üzerine çalışmalar yapan Derin Yoksulluk Ağı platformunun raporundan hareketle Meclis’in çocuk yoksulluğu üzerine çalışmalar yapması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi;

“Derin Yoksulluk Ağı’nın çocuk yoksulluğu üzerine yaptığı çalışmanın raporu bizlere de ulaştırdı. Raporu inceledim ve çok çarpıcı rakamlarla karşılaştım. Örneğin; Ailelerin yüzde 74’ü bebek maması ve bezi almakta zorlanırken, yüzde 21’inin hiç alamadığı tespit edilmiş. Ailelerin 0-3 yaş çocuklarını hazır çorba, şekerli su, pirinç lapası gibi besin değeri bu yaş grubu için yeterli olmayan besinlerle beslemek zorunda kaldıkları raporda ifade edilmiş. Yine hanelerin yüzde 38,7’sinde neredeyse her gün öğün atlandığı tespit edilmiş. Avrupa Sosyal Şartı Madde 30’a göre herkesin yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı korunmaya hakkı vardır. Taraf devletler, yoksullukla mücadelede eşgüdümlü ve topyekun bir yaklaşım sergilemeyi taahhüt ederler. Bu veriler ortadayken Meclis’in konuya duyarsız kalması düşünülemez.”

HAK TEMELLİ BAKIŞLA MÜCADELE OLMALI

Meclis’in bu konuda daha fazla sosyal politika geliştirmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aydoğan, “Gelir adaletsizliği ve yoksullukla hak temelli bir bakışla mücadele olmalı. Yani bu konuların çözümü için sosyal yardımları öne sürmek yetmez ki yapılan sosyal yardımların da yetmediği söz konusu raporun verilerinden açık bir biçimde anlaşılıyor. Geçtiğimiz 23 Nisan’da 0-6 yaş grubunda çocuğu olan yoksul ailelere devlet desteği sağlanması için kanun teklifi vermiştim. Meclis kürsüsünden verilerle durumu izah ettim ve Meclis’i göreve çağırdım fakat bu önerimize AKP ve MHP ret oyu kullandı. Sonra dedim ki teklifi siz verin biz onaylayalım, siz yapmış olun ama bu soruna çare bulalım fakat yine oralı olmadılar. Bu duyarsız kalınabilecek bir sorun değil. Bu insan olmanın gereği olarak yapılması gereken bir görevdir” ifadelerini kullandı.



