CHP'li Yavuzyılmaz açıkladı: Gözde şirketlere 6 yılda milyarlarca kur farkı ödendi
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2014-2020 yılları arasında "Yap-İşlet-Devret" modeliyle yaptırılan projeler için hazinenin yandaş şirketlere ödediği toplam kur farkını Sayıştay'dan edindiği raporlarla açıkladı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay'dan edindiği raporları sosyal medya hesabından paylaştı. Raporlara göre; AKP'nin gözde şirketlerine 2014-2020 yılları arasında verilen ihalelerde toplamda 77 milyar 949 milyon TL kur farkı ödendi. Hazineden ödenen bu farkları sosyal medya hesabından açıklayan Yavuzyılmaz, Sayıştay raporlarını kaynak gösterdi.
Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımları şu şekilde:
"2014-2020 yılları arasında Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan projeler için Hazinenin yandaş şirketlere ödediği toplam kur farkı:
77.949.920.801 TL (77 milyar 949 milyon TL!)
2020 yılı ödenen kur farkı:
16.230.588.127 TL
2019 yılı ödenen kur farkı:
10.117.321.727 TL
2018 yılı ödenen kur farkı:
25.117.477.188 TL
2017 yılı ödenen kur farkı:
8.798.220.568 TL
2016 yılı ödenen kur farkı:
3.748.570.280 TL
2015 yılı ödenen kur farkı:
9.284.858.675 TL
2014 yılı ödenen kur farkı:
4.652.884.235 TL
2014-2020 yılları arasında Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan projeler için Hazinenin yandaş şirketlere ödediği toplam kur farkı:— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) September 30, 2021
77.949.920.801 TL
77 milyar 949 milyon TL!!!
Kaynak: Sayıştay Genel Uygunluk Bildirim Raporları??????
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