CHP'li Yavuzyılmaz açıkladı: Gözde şirketlere 6 yılda milyarlarca kur farkı ödendi

01 Ekim 2021 Cuma, 10:30

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay'dan edindiği raporları sosyal medya hesabından paylaştı. Raporlara göre; AKP'nin gözde şirketlerine 2014-2020 yılları arasında verilen ihalelerde toplamda 77 milyar 949 milyon TL kur farkı ödendi. Hazineden ödenen bu farkları sosyal medya hesabından açıklayan Yavuzyılmaz, Sayıştay raporlarını kaynak gösterdi.

Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımları şu şekilde:

"2014-2020 yılları arasında Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan projeler için Hazinenin yandaş şirketlere ödediği toplam kur farkı:

77.949.920.801 TL (77 milyar 949 milyon TL!)

2020 yılı ödenen kur farkı:

16.230.588.127 TL

2019 yılı ödenen kur farkı:

10.117.321.727 TL

2018 yılı ödenen kur farkı:

25.117.477.188 TL

2017 yılı ödenen kur farkı:

8.798.220.568 TL

2016 yılı ödenen kur farkı:

3.748.570.280 TL

2015 yılı ödenen kur farkı:

9.284.858.675 TL

2014 yılı ödenen kur farkı:

4.652.884.235 TL



