CHP’li Yücel: Ülkenin çözümsüz sorunu yok ama çözmeye niyeti olan iktidar da yok

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:45

CHP İzmir İl Başkanlığı, 30 ilçede sürdürdüğü saha çalışmaları ve STK buluşmalarına devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’e il başkan yardımcıları Sadettin Coşkuner, Şener Akdemir, Saniye Bora Fıçı, Songül Gök ve İsfahan Naki’nin yanı sıra, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İlçe yöneticileri ve meclis üyeleri de eşlik etti.



CHP heyeti, Bostanlı Esnaf, Sanayici ve İş Adamları Derneği, Karşıyaka Karadenizliler Derneği, Karşıyaka Müteahhitler ve İş Adamları Derneği, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi, Karşıyaka Sanayici ve İş Adamları Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Karşıyaka Şubesi ve Geleceğim Ol Derneğini ziyaret ederken, Karşıyaka Sancar Maruflu STK Merkezi’nde faaliyet gösteren 40 ayrı derneğin başkan ve temsilcileriyle de bir araya geldi.

“AKP’NİN BİZE SAHA MESAJI VERMESİ BİRAZ KOMİK”

İlçelerde yaptıkları alan çalışmalarında hem esnaf ziyaretlerine hem vatandaş buluşmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Yücel, Karşıyaka’da daha önce yaptıkları çalışmalarda esnaf ve sokak ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini, bu çalışmada ise STK ziyaretlerine ağırlık verdiklerini söyledi.

“Kendilerine, millet tarafından emanet edilen makamlarının yine millet tarafından ellerinden alınacağını anlayan AKP’liler gibi, seçim yaklaştı diye değil, halkımızın dertlerine derman olmak ve umut bağladıkları millet iktidarında yapacaklarımızı anlatmak için iki yıldır aralıksız sahadayız” diyen Yücel, “Bunu takip edemeyen AKP’lilerin bize saha mesajı vermesi biraz komik oluyor. Bugün Karşıyaka’nın Sivil Toplum Kuruluşlarına ziyaretlerde bulunarak, başkan ve yönetimleri ile bir araya geldik. Tüm ziyaretlerimizde memleketin hali, vatandaşımızın geleceği ve beklentileri konuşuldu. BESİAD ve KASİAD gibi İş İnsanlarımızın kurduğu derneklerden hemşehri derneklerimize, Şehit ve Gazi Derneklerimizden Emekli Astsubaylar ve Müteahhitler Derneğine kadar çok önemli faaliyetler gösteren ve sorunlarının çözülmesini bekleyen çok sayıda dernek yönetimiyle ile buluştuk. Karşıyaka Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesinde çalışmalarını sürdüren, 40 derneğin başkan ve temsilcileriyle toplandık. Bir araya geldiğimiz her derneğimizin kendi faaliyet alanında sorunları ve sıkıntıları var” ifadelerili kullandı.

“AKP AYRIM YAPIYOR”

Yıllardır bu sorunların dile getirildiğini ifade eden Deniz Yücel, “AKP iktidarlarından çözüm istenmesine karşın hala çözüm bekleyen bir çok konu var. Mesela, Şehitlerimiz ve Gazilerimiz ile aileleri arasında yapılan ayrımlar kabul edilebilir değil. Bu vatan için canını vermiş, gazilik unvanı almış kahramanlarımız, ister asker ister polis, jandarma veya bekçi olsun, bunlar arasında hangi mantıkla, hangi kıstasla ayrım yapılır? Bu ayrım akıl alır gibi değil. Emekli astsubaylarımız özlük haklarıyla ilgili 20 yıldır düzenleme bekliyor ama AKP iktidarı onlar arasında da ayrım yapıyor ve TEMAD’ın sesini de duymazdan geliyor. İş insanlarımızın ekonomik buhran sebebiyle geleceği ön görememe, yarın döviz kuru ne olacak tahmin bile edememe, artan akaryakıt maliyetlerine çare bulunamaması gibi sorunları artık baş edilemez hale gelmiş. Bu sorunlar yatırımın, istihdamın, üretimin ve başka ülkelerle mücadele etmenin önünde dağ gibi duran sorunlar. Karşıyaka’da gerçekleştirdiğimiz temaslarımızda çok güçlü bir mesaj aldık. O mesaj şunu açıkça gösteriyor ki, dinlediğimiz sıkıntılara ve bu iktidar tarafından çözülmeyeceğinde herkesin hemfikir olduğu sorunlara rağmen, insanlarımız yarınlar için umut etmeye devam ediyorsa, bunun en büyük sebebi millet iktidarına olan inançlarıdır” dedi.

"PROVOKE ETME GİRİŞİMLERİNE KULAK ASMIYORUZ"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye’de bugün yaşanan tüm sorunların çözümlerinin olduğunu, fakat bu sorunları yaratan ve aynı yanlışlarda ısrar edenlerden, bu sorunlara çözüm beklemenin hayalperestlik olacağını belirterek “Toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı sıkıntıların çözümü var ama günümüzde bu sorunları çözmeye niyeti olan, bu sorunlarla ilgili bir planı veya önerisi olan bir iktidara sahip değiliz. Biz, her gittiğimiz yerde çözümlerimizi açıklıyor, vatandaşımıza iktidara ne kadar hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Bu çözüm önerileri ve kararlığımızı gören vatandaşlarımız da, AKP ve Saray iktidarından kurtulacağımız seçim gününü iple çekiyor. O güne kadar, iktidarın gündemi değiştirme çabalarına, bizleri provoke etme girişimlerine kulak asmadan, sadece vatandaşımızın yanında olmaya, dertlerini dinlemeye ve derman olmaya devem edeceğiz” diye konuştu.