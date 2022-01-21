CHP’ye katılan Cevdet Nasıranlı, ASKON’daki görevinden alındı

21 Ocak 2022 Cuma, 04:00

AKP’den istifa ederek CHP’ye katılan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine rozet taktığı fotoğrafın basına yansımasından sonra dernek tarafından görevden alındı. Kılıçdaroğlu, AKP’den istifa ederek CHP’ye katılan 20 kişiye önceki gün parti rozeti taktı. Bu isimlerin arasında ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı da yer aldı.

YEDİ SAATTE GİTTİ

Kılıçdaroğlu’nun Nasıranlı’ya CHP rozeti taktığı fotoğrafın basına yansımasından yaklaşık yedi saat sonra ASKON’un sosyal medya hesabından bir açıklama geldi. ASKON’un Nasıranlı’nın görevden alındığına ilişkin duyurusunda, “19 Ocak 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile Diyarbakır Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu görevden alınmıştır. Yeni şube başkanımız ve yönetim kurulumuzun ataması en kısa sürede gerçekleştirilmiş olacaktır” ifadelerine yer verildi.

"DEPREM ETKİSİ"

Kararın “siyasi olduğunu” belirten Cevdet Nasıranlı, “Deprem etkisi yarattığımız için bu oldu. Ben sendikacılıktan gelen biriyim. Bize bildirilseydi, kendimiz de istifa ederdik. Tamamen siyasi bir hareket” değerlendirmesini yaptı. Konuya ilişkin konuşan CHP Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik de “Bir sivil toplum örgütü başkanının, siyasal tercihten dolayı görevden alınması, siyaset yapma biçimlerini de gösterir. Bu Türkiye’nin genel siyasal iklimine nasıl eksi yönde bir zarar verdiklerinin göstergesidir” ifadelerini kullandı. Cevdet Nasıranlı, AKP’de Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanlığı yapmış, 2019 yerel seçimlerinde AKP Kayapınar belediye başkan adayı olmuştu.

1037 YENİ ÜYE

Kılıçdaroğlu ise dün Van’ın kanaat önderlerinden İskender Ertuş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu, ziyarette CHP’ye katılan 1037 kişi adına Ertuş’a parti rozeti taktı.