Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağırdı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 07:44

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:36

Süleymanpaşa ilçesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, dün akşam saatlerinde seyyar balıkçılık yapan N.Y. ile servis şoförü Tolga Çelik arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında N.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla Çelik’i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çelik kanlar içinde yığılırken, N.Y. ise çevrede bulunanlara 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye seslendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Tolga Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis N.Y.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.