Çocuklardan Demirtaş'a harçlık ve mektup: Umudunu kaybetme
İzmirli iki çocuk, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a mektup, 11 TL 'harçlık' ve kendilerine yanıt yazması için kalem gönderdi. "Umudunu kaybetme" denilen mektuba Demirtaş, "Beni merak etmeyin. Kendime çok iyi bakıyorum" diye yanıt verdi.
İzmir'de 9 yaşında Doğa ve Yavuz isimli iki çocuk Edirne Cezaevi'ndeki Selahattin Demirtaş'a mektup gönderdi.
Çocukların yazdığı “Umudunu kaybetme” başlıklı mektupta şu ifadeler yer aldı:
“Hayata gülümse. O yerden bir gün çıkacaksın buna eminim. Sonunda sen haklı olacaksın. Umarım orada mutlusundur. Umarım bir hobin vardır, üzgün değilsindir. Hapisten ne zaman çıkacaksın? Bunu biliyor musun? Umudunu sakın kaybetme. Orada zamanın nasıl geçiyor? Umarım orada birkaç arkadaşın vardır. Hikayeni duyunca çok çok üzüldük. Duygularını dökebilmen için arka sayfayı boş bırakıyoruz. Bir kalem, silgi ve kalemtıraş bırakıyoruz. Buraya çizebilirsin.”
Demirtaş ise çocukların mektubuna verdiği yanıtta, “Merhaba sevgili Doğa ve Yavuz. Güzel mektuplarınız ve hediyeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beni merak etmeyin, burada kendime çok iyi bakıyorum, siz de kendinize iyi bakın. Anne ve babanıza da selam söyleyin. Umarım günün birinde tanışırız. İkinizi de kocaman öpüyorum” dedi.
Hikayesini duyduktan sonra beraber mektup yazan çocuklar, Demirtaş'ın duygu ve düşüncelerini yazması için ona kalem, kalemtraş ve silgi gönderdi.
Çocuklar ayrıca, Demirtaş'a 11 TL de 'harçlık' gönderdi.
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