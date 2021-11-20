Çocukları polis kurşunuyla ölen aileler buluştu

20 Kasım 2021 Cumartesi, 14:21

Polis kurşunu ile yaşamını yitiren Baran Tursun anısına ailesi tarafından kurulan Baran Tursun Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Vakıf Başkanı Mehmet Tursun, 2007 ve 2021 yılları arasında 93’ü çocuk olmak üzere toplamda 411 kişinin güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesi sonucu öldürüldüğünü söyledi.

Tursun, yaşamı korumakla görevli polislerin, silah kullanımı veya kötü kullanımı sonucunda aralarında kadınların ve çocukların da olduğu 400’den fazla vakanın ölümle sonuçlanmasının Türkiye’de yaşama hakkının hem yasalar, hem de uygulamalar düzeyde sorgulama ihtiyacı doğurduğunu söyledi. Uygulanan orantısız kuvvetin ‘cezasız’ kaldığı yönünde toplumda çok ciddi algılar oluştuğunu ifade eden Tursun, “Bu algıların oluşmasında, polisin uluslararası insan hakları hukukunun ‘ölçülülük ve gereklilik’ ölçütlerine uyma zorunda olmadığına inanması polis şiddetini artırmış ve olağan hale getirmiştir” dedi.

“Çocuklarımızı öldürenler neden korunuyor, neden ceza almıyorlar, adaletin tecelli ettiğine mi inanıyorsunuz” diye soran Tursun, yakınlarını kaybeden ve adeletsize maruz kalan 400’den fazla ailenin adalet çığlıklarına kulak verilmesini beklediklerini dile getirdi.

Muğla’da polis tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Şerza Kurt’un babası emekli öğretmen Ömer Kurt, “Biz isterdik ki çocuklarımız bizi toprağa versin. Ama biz çocuklarımızı toprağa veriyoruz. Bu dayanılmaz bir acı” dedi

Mersinde öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin’in annesi Aysel Şahin, “Kızım suçsuz savunmasızdı öldürüldü. Ama katile kızımın yaşı kadar bile ceza verilmedi ödül gibi ceza ile sokağa bırakıldı. Mahkemde hep katil korundu bizi dinlemediler hatta bu kızın suçu neydi diye tek soru bile sormadılar. Bu nasıl bir hukuk, nasıl adil yargılama. Mağdur değil katil korunuyor” diye konuştu.