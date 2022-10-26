Çokeşliliğin yasal olduğu Katar’la ‘koruma’ anlaşması imzalandı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim el Sani’nin başkanlıklarında 26 Kasım 2020’de Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısında imzalanan 10 anlaşma arasında “Türkiye ile Katar Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” da yer almıştı. O dönemki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iki ülke arasında “aileler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik olarak yürütülen sosyal hizmetler konularındaki bilgi ve tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılacağını” aktarmıştı.

İmzalandığı dönemde sosyal hizmetler konusundaki işbirliğine vurgu yapılmasına karşın mutabakat zaptında “aile yapısı ve değerlerinin korunmasına” yönelik politikaların geliştirilmesi konusunda işbirliği yapılmasına yönelik hüküm de yer aldı.

"DEĞERLERİN KORUNMASI"

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren ve ayrıntıları ortaya çıkan mutabakat zaptı, Türkiye ile Katar’ın “sosyal güvenlik ve sosyal yardım”ın yanı sıra “aile, kadın ve çocuk” alanında uzmanlık, bilgi, çalışma ve mevzuat değişiminde bulunmasını öngörüyor. Türkiye ve Katar’ın işbirliği yapacakları alanlar arasında da “aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılmasına yönelik politikalarının geliştirilmesi” ile “aile ve topluma yönelik koruma, önleme, iyileştirme, danışmanlık hizmeti ve rehabilitasyona ilişkin sosyal hizmetlerin etkinliğinin geliştirilmesi ve artırılması” da sayılıyor.

Türkiye’den çok farklı bir medeni yasası bulunan ve erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesinin yasal olduğu Katar’la “aile yapısının korunması” konusunda nasıl bir işbirliği yapılacağı merak konusu oldu.

"İHLAL EDİLEMEZ"

Mutabakat zaptına, imzalanan anlaşma hükümlerinin, her iki ülkede de geçerli olan yasa ve kurallara tâbi olduğu ve zaptın uygulanmasından kaynaklanan taahhütlerin, bu yasaları ve sözleşmeleri ihlal etmeyeceğine yönelik bir madde de konuldu. Üç yıl yürürlükte kalması öngörülen mutabakat zaptı uyarınca iki ülke, ortak komite oluşturacak ve komite dönüşümlü olarak toplantılar düzenleyecek.