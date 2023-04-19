Çorum'da 15 yaşındaki iki çocuk birbirini bıçakladı

Çorum’da 15 yaşındaki iki çocuk çıkan tartışmada birbirini bıçakla yaraladı.

AA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:35
Çorum'da 15 yaşındaki iki çocuk birbirini bıçakladı
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Çorum Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde U.T. (15) ile M.O.E. (15) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.O.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası yaralı halde olay yerinden uzaklaşan U.T. ise kendi imkanları ile hastaneye başvurdu.

Tedavisi devam eden çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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