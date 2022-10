Country müzik efsanesi Jody Miller hayatını kaybetti

07 Ekim 2022 Cuma, 16:00

Jody Miller'ın hayatını kaybettiğini Miller'ın kızı Robin Brooks duyurdu. Miller'ın bir süredir Parkinson hastalığıyla mücadele ettiği belirtildi.

29 Kasım 1941 tarihinde Phoenix'te doğan Miller, 5 kız kardeşin en küçüğüydü. Blanchard Lisesi'ni bitirdikten sonra müziğe yöneldi. Folk-pop şarkıcısı olarak dikkatleri çekti. 1966 yılında Queen of the House şarkısıyla Grammy Ödülü kazandı. O dönem içinde bu dalda ödül alan ikinci kadın şarkıcı olarak tarihe geçti.

İlerleyen dönemde Home of the Brave ve Long Black Limousine gibi şarkılarıyla dikkat çekti.

En çok bilinen hit şarkıları arasında There's a Party Goin' On, Baby I'm Yours, To Know Him Was to Love Him, Good News and Darling ve You Can Always Come Back Home sayılabilir.

1980'lerde müziği bırakan şarkıcı daha sonra müziğe aktivist olarak hizmet etti.