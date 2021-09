Covid-19 aşısı olan hamile kadınların bebekleri yüksek antikor seviyeleriyle doğuyor

24 Eylül 2021 Cuma, 09:55

New York Üniversitesi'nden bilim insaNları Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı yapılan annelerin doğurduğu 36 bebekten kan örnekleri aldı. Sonuçlar, hepsinin koronavirüsle savaşan antikorlara sahip olduğunu gösterdi.

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada hamilelikte koronavirüs aşısı yaptırmanın, bebeğin yüksek düzeylerde antikor seviyesiyle doğmasını sağladığı ortaya koydu.

EN YÜKSEK ANTİKOR SEVİYESİ

Uzmanlar, ayrıca hamileliğinin ikinci yarısındaki annelerin göbek kordonlarındaki kanın en yüksek antikor seviyelerine sahip olduğunu keşfetti.

NTV'nin haberine göer, New York Üniversitesi’nde kadın doğum uzmanı ve çalışmanın baş yazarlardan biri olan Dr. Ashley Roman, “Bebekler antikorlarla doğabilirlerse, hayatlarının ilk aylarında, yani en savunmasız olduklarında korunabilirler” diye konuştu.

Diğer taraftan, pandemi başladığından beri yapılan çok sayıda çalışma, çocukların koronavirüs ile ciddi şekilde hastalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Bağışıklık sistemi zayıf olan bebeklerde risk yükseliyor.

Buna rağmen İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’ndan (PHE), elde edilen veriler, ülkedeki hamile kadınların hala aşı yaptırmakta tereddüt ettiğini ve sadece yüzde 10'unun Temmuz ayı sonuna kadar aşı randevusu aldığını gösterdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerine (CDC) göre, hamile annelerin yüzde 23'ünü aşılandı.

HAMİLELİKTE YAN ETKİYE DAİR KANIT YOK

Şimdiye kadar yapılan tüm araştırmalar, Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşılarının hamile kadınlar için güvenli olduğunu ve ölü veya kusurlu doğuma neden olmadığını gösterdi.

New York Üniversitesi’in son araştırması, American Journal of Obstetrics and Gynecology Maternal Fetal Medicine'de yayınlandı.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Jennifer Lighter, “Aşılanan annelerden doğan çocuklarda antikor düzeylerinin yüksek olması heyecan verici. Bu durum şaşırtıcı değil. Diğer aşılarda gördüklerimizle tutarlıdır. Bulgularımız, yeni doğan bebeklerinin hayati önem taşıyan korumadan yararlanabilmesi için kadınlara hamilelik sırasında neden Kovid aşısı yaptırmalarının tavsiye edilmesi gerektiğinin giderek artan önemli nedenlerine ekleniyor” diye konuştu.

Öte yandan, çalışmanın yazarları hamile kadınların koronavirüse yakalandıklarına erken doğum ve düşük olasılığın olasılığının iki ile üç kat yükseldiğini belirterek, aşının önemine vurgu yaptı.