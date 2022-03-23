Cumhurbaşkanlığına, Fuat Oktay vekalet edecek

23 Mart 2022 Çarşamba, 07:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika Krallığı'na ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24 Mart tarihlerinde Belçika Krallığı'na ziyarette bulunacağından, Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.