Cumhuriyet Gazetesi yazarları öğrencilerle buluştu
Kadir Has Üniversitesi, gazetemizin yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nu Cibali Kampüsü’nde ağırladı
Üniversitede yapılan etkinliğe medya ve iletişim öğrencileri ve akademisyenler katıldı. Etkinlikte gazetecilik mesleği, güncel toplumsal olaylar üzerine söyleşi yapıldı. Söyleşide Terkoğlu gazetecilikte karşılaşılan zorlukların ‘kader değil bir tercih’ olduğunu vurguladı.
Terkoğlu, “Perdeyi açıp anlatmaya karar verirseniz, 'dünya böyle kalacak' diyenlerin sopasını görürsünüz” dedi. Pehlivan ise gazetecilik mesleğindeki tecrübelerden bahsetti.
Pehlivan, Terkoğlu ile Wikileaks belgeleriyle ilgili yaptıkları yazılarla ilgili yaşadıkları deneyimleri öğrencilerle paylaştı, yaşadıkları zorluklara değindi. Öğrencilere mesleki tavsiyelerde bulunan Pehlivan, gazetecilikte bir konuda uzmanlaşmanın önemli olduğunu vurguladı.
Etkinlikte hem yazarlar hem de öğrenciler gazetecilik ve gündeme ilişkin toplumsal konular hakkında sohbet etti.
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