Cumhuriyet gazetesine açılan dava ertelendi
Gazetemizde yayımlanan “Bilal Erdoğan’ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” başlıklı haberler gerekçe gösterilerek açılan davanın üçüncü duruşmasında dün görüldü. Mahkeme, davayı 8 Kasım’a erteledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın şikâyeti üzerine gazetemizde yayımlanan “Bilal Erdoğan’ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” başlıklı haberler gerekçe gösterilerek açılan davanın üçüncü duruşması dün görüldü. Esasa ilişkin savunma yapan gazeteciler, “Gazetecilik suç değil” dedi.
Bilal Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, gazetemizin eski çalışanları hakkında söz konusu haberlerimizden ötürü “hakaret ve iftira” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Savcı, “Arkadaş” kelimesini hakaret olarak sayarak dört yıla kadar hapis cezası istemişti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hazal Ocak, Serkan Ozan, Ozan Yurtoğlu katılırken Olcay Büyüktaş katılmadı. Dosyanın incelemeye alınmasına karar veren mahkeme, davayı 8 Kasım’a erteledi.
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