Cumhuriyet Hepimize Ders Olsun

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Atatürk’ün gençliğe ve topluma bıraktığı en büyük mirası, “Cumhuriyet”i bir kez daha bilincimizden ve gönlümüzden çıkarmıyoruz. Cumhuriyet 101 serisinde, Cumhuriyetimizin temel taşlarını, anayasada yer alan temel, değiştirilemez ilkelerini ve demokrasimizin dayandığı değerleri inceledik. Biliyoruz ki bu miras, yalnızca tarih kitaplarında yer alacak bir anılar bütünü değil; geleceğe taşınması gereken bir görev ve sorumluluktur.

Atatürk, gençliğe seslendiği Söylev’inin son bölümünde, her türlü tehlike ve zorluk karşısında bile Cumhuriyetimizi savunmamızı, onu her koşulda korumamızı öngörmüştür. Bizler, 101 yıl sonra, aynı kararlılık ve bilinçle bu emaneti devralıyoruz. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; bağımsız devlet, yurt bütünlüğü ve milletin birlikteliğidir; eşitlik, kardeşlik ve bağımsızlığın bütünleştiği bir simgedir. Bu değerleri savunmak, her yurttaşın yerine getirmesi gereken ödevidir.

Cumhuriyet: 101, bizlere kurucu değerleri yeniden hatırlatırken, geçmişte düşülen yanlış ve yapılan aymazlıklardan dersler çıkararak geleceğe umutla bakan bir Türkiye’yi yeniden yeşertmek için halka esin vermeyi amaçladı. Hepimizin ortak sorumluluğu, Cumhuriyetimizin 101 yıl önce yakılmış olan ateşini geleceğe taşımaktır.

Cumhuriyet, 101 yıldır olduğu gibi, gençliğin kararlılığı ve ulusun istenciyle her zaman var olacaktır. Çünkü bu Cumhuriyet, Atatürk’ün söylediği gibi sonsuza değin yaşayacaktır.