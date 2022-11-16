Cumhuriyet Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in bir günlük programını izledi

16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:46

Kuşadası, “Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olmalı” diyerek 31 Mart seçimlerinde CHP’den aday olan ve seçilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin mimari yapısını yeniden tasarlıyor. Deniz, kum ve tarih yanı sıra müzik ve kültür ile ilçenin öne çıkmasını sağlayan Günel’in ikinci bir hedefi ise 12 ay turizmin yaşanması... Makamına sadece evrak imzalamak için uğrayan genç belediye başkanı gününü sokakta geçirerek makam değil, vatandaş odaklı çalışıyor. Yarım kalan yatırımlarını tamamlamak için bir dönem daha aday olmak istediğini açıklayan Günel, hedeflerini ve projelerini dokuz soruda Cumhuriyet’e anlattı.

3.5 yıl nasıl geçti?

Pandemi başta olmak üzere olumsuz dönemler yaşandı ama biz bu süreçleri Kuşadası’na uğramamış gibi hareket ettik. Çalışarak geçirdik. Seçimin bittiği 31 Mart 2019 yılından itibaren hızlı çalışma içerisine girdik. Balıkçılar Meydanı, eski Türkmen Mahallesi olmak üzere çalışma startını verdik. Mahallelerin belli yollarını, caddelerini yaparak çıkmadık. Topyekûn altyapı ve üstyapısını yenileyerek çıktık. Bütün turistik çarşılarımızı yeniledik. Sosyal donatı alanları yaptık. Türkiye’nin üçüncü büyük cemevini yaptık. “Anne Bebek” merkezi, belediye kütüphanesi ve taziye evinin temelini attık. İlk yıl kentte büyük bir meydan yaptık. Türkiye’de ilk defa dijital çocuk kütüphanesi projesini hayata geçirdik. Fosil Müzesi’ni açtık. Binlerce metrekare yeşil alan, asfalt ve onlarca parkı kente kazandırdık. Son olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı otizm merkezi ve kreş hayata geçti.

Bizim bu yıl temelini attığımız otizm merkezi, ekolojik kreş ve kadın dayanışma merkezini mayıs ayında bitireceğiz. Tenis kulübü, spor alanlarını büyütüyoruz. Basketbol park alanı yapıyoruz. 50-55 yıldır Kuşadası’nın girilmeyen mahallerine hizmet götürdük.

Tıkanan kent trafiği vardı. Şimdi hafifleme görüyoruz. Tek yön yapmanız faydalı oldu mu?

Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte trafik sakinleşme projesini uyguladık. Geçmiş düzenle yeni uygulama arasında yüzde 70 gibi bir rahatlama oldu. Yazın nüfusu 1 milyonu geçen Kuşadası’nda merkez trafiği tıkanıyordu. Artık tıkanma yok. Daha önce yaşadığımız zaman kayıpları ve sıkışıklık artık yaşanmıyor. Tam olarak tamamlandığında kültür ve turizm kenti olarak trafiği düzene sokmuş, çevre düzenlemesini yapmış, görsel kirliliğinden arınmış yepyeni bir turizm kenti olarak misafirlerini ağırlıyor olacağız.

Vatandaş size ulaşmada sıkıntı yaşıyor mu? Sorunlarını rahat anlatabiliyor mu?

Belediye başkanı seçilmeden önce, “Belediye başkanı makamda değil, sokakta olmalı” demiştim. Mobil ofis aracımızla mahallelerde esnafımızın ve yurttaşın ayağına gidiyoruz. Taleplerini ve şikâyetlerini dinliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bunu düzenli olarak yapıyoruz.

Vatandaş önceden geleceğimizi bildiği için notları ve şikâyetleri bizimle paylaşıyor. Onları dinleyerek çözüm bulmaya çalışıyoruz.

Kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık verdiniz. Bunun turizme dönüşü nasıl olacak?

İlk olarak kısa bir süre ara verilen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nı tekrar hayata geçirdik. Türkiye’nin tek beste yarışması özelliğini koruyor. İlk günden bu tarafa inatla sürdürmeye devam ettim. Yarışmanın altyapısını güçlendirdik. Dijital ortama taşıdık. Halkoylamasını başlattık ve ulusal düzeyde devam etmesini sağladık. Beste sayısı arttı ve bir taraftan da emek veren sanatçılara onur ödülleri verdik. Kültür ve sanatı sokağa taşımak istedik. Adada “Lezzet, sanat ve müzik olsun” dedik. Sokak herkesi eşitliyor. Bütün aktiviteleri sokağa taşımaya karar verdik. Kuşadası Sokak Festivali başlattık. Türkiye ve Kuşadası yeni bir ulusal etkinlik kazandı. Kültür var, resim, sanat, müzik, keşif var. Ege Bölgesi’ne mahsus lezzetler var. İleriki günlerde komşu mutfakları dahil edeceğiz. Turizm kentini festivallerle tanıtmak istedik. Kuşadası, müzik kenti olsun dedik.

Plaj partileri yaptık. Güvercin Ada’da ve Kervansaray’da caz etkinliği yaptık. Yazar evi açtık. Ulusal düzeyde yazarlarımızı bu evde ağırlıyor, kitaplarını burada yazmalarını sağlıyoruz. İmza günleri ile buluşmalar sağlayarak edebiyata ağırlık veriyoruz. Heykel Sempozyumu’nun üçüncüsünü yaptık. Dünyanın dört bir yanından sanatçılar geliyor. Bir ay boyunca mermer blokları sanat eserlerine dönüştürüyorlar. Heykeller daha sonra ilçenin cadde ve sokaklarına konularak sergileniyor. Kuşadası müzikle anılan kent olsun istiyoruz. Altyapısı var. Tüm temaları müzik üzerine yapıyoruz. Bahçe çitlerini müzik notalarını üzerine yapıyoruz. Şehir mobilyalarını seçerken müzik temalı olarak seçiyoruz.

12 ay turizm olabilir mi?

Kuşadası iklimi çok güzel. 12 ay turizm yapma hedefimiz var. Bunu destekleyecek ve sağlayacak enstrümanlarımız var. Davutlar bölgesinde termal suyumuz var. Termal suyun ticarete ve turizm kazandırılması için çalışmalarımız sürüyor. Enerji şirketimizi kurduk. Kuyularla ilgili analiz çalışmaları yaptık. Belli kur merkezlerine ve otellere bu suyu vererek onların 12 ay ayakta kalmasını ve iş yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Termal oteller yeni yatırımları termal su ile yapmak istiyor. Davutlar bölgesini termal turizm alanı olarak planlıyoruz. 12 ay turizmin bir ayağını da bu bölgedenbaşlatmak istiyoruz.

İkinci dönemi düşünüyor musunuz?

Bir dönem daha partimiz, yurttaşlarımız yetki verirse aday olmak isterim. Yapmaya başladığımız işlerin bazılarını bu dönem bitiremiyoruz. İkinci dönem tamamlama imkânı bulacağız. Başladığımız işleri yarım bırakmamış oluruz.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Sabah 06.30 gibi kalkıyor ailemle kahvaltı yapıyorum. Evden erken çıkarım. Sabah taksi durağı, esnaf veya belediye birimlerinden birine uğrar sohbet ederim. Genellikle öğleden sonra belediye içerisinde bir planlama yapmam. Öğleden sonra mobil ofisle sahaya çıkarım. Akşam 17.00’de spor yaparım ve 18.30 gibi akşam yemeği yerim. Program varsa devam ederim.

Hobileri olan bir belediye başkanısınız. Hobileriniz nelerdir?

Motosiklete binerim. Yüzmeyi severim ve okyanus dalgıcı ruhsatım var dalarım. Gezmeyi, seyahat etmeyi severim. Geceleri yatmadan önce kitap okumayı tercih ediyorum. Araştırma ve tarih kitaplarını seviyorum. Roman okuduğum da oluyor. Hafta sonunu ailemle geçirmeye çalışıyorum.

EFES KONGRE MERKEZİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Efes Kongre Merkezi atıl durumda bekliyor. Burası ne olacak. Çürümeye terk edilmemesi için sizin çabanız yeterli mi?

Buranın kullanılması için çaba sarf ediyorum. Valilik, bakan ve birçok üst düzey kişi ve kurumlarla görüşmelerim oldu. Devletin milyonlarca lira yatırım yaptığı kullanıma hazır merkezin kapısı kilitli. Bizler atıl durumda durmasını istemiyoruz ama duruyor. Bizim kültür merkezine ihtiyacımız varken orayı şu an kullanmamız mümkün değil. Kapalı alana ihtiyacımız var, 12 ay turizm adına atılmış büyük bir imza ama şu an faal değil. Kentte yaşayanlar olarak kültür merkezinin hayata geçmesini istiyoruz. Önemli yatırım. Bina çürümeden yok olmadan merkezin aktif hale getirilmesinin bir yolu bulunmalı.